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*Гитарист QUEEN назван лучшим 154
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 64
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 28
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
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Yes

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19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

3 фев 2020 : 		 Участники YES и KING CRIMSON на новом альбоме PETER BANKS & DAVID CROSS

22 янв 2020 : 		 Клавишник YES и ASIA: «2 американца поставили британскую монархию на колени»

27 окт 2019 : 		 YES выпустят бокс-сет

9 окт 2019 : 		 YES целиком исполнят альбом 'Relayer'

26 мар 2019 : 		 JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от вокалиста YES

30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

4 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

27 ноя 2017 : 		 Вышел концертный альбом YES

12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES

9 апр 2017 : 		 GEDDY LEE присоединился на сцене к YES

27 янв 2017 : 		 Участники RUSH введут в Зал Славы YES

19 окт 2016 : 		 Барабанщик YES о номинации в Зал Славы

22 июл 2016 : 		 Барабанщик YES перенес операцию

14 май 2016 : 		 TREVOR HORN выступил с YES

9 апр 2016 : 		 YES вновь исполнят на концертах полные альбомы

1 июл 2015 : 		 Музыканты YES, RUSH, BLACK SABBATH, BLUE ÖYSTER CULT о Крисе Сквайре
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Вокалист YES опубликовал новый трек



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Вокалист YES Jon Anderson на CD, двойном виниле и в цифровом варианте тридцать первого июля на лейбле Blue Élan Records выпустит новый сольный альбом "1000 Hands". Видео на первый сингл из этого релиза, "WDMCF", доступно для просмотра ниже.

YES Founding Member JON ANDERSON Releases New Single 'WDMCF'








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