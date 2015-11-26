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Вокалист YES опубликовал новый трек



Вокалист YES Jon Anderson на CD, двойном виниле и в цифровом варианте тридцать первого июля на лейбле Blue Élan Records выпустит новый сольный альбом "1000 Hands". Видео на первый сингл из этого релиза, "WDMCF", доступно для просмотра ниже.



















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