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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Yes

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7 май 2023 : 		 RICK WAKEMAN представляет новый релиз YES

27 апр 2023 : 		 Новое видео YES

10 мар 2023 : 		 Новая песня YES

16 фев 2023 : 		 YES нашли нового барабанщика

26 янв 2023 : 		 WARNER купили права на альбомы YES времён ATLANTIC RECORDS

28 авг 2022 : 		 JON ANDERSON целиком исполнил "Close To The Edge"

8 июн 2022 : 		 Новое видео JON ANDERSON и THE PAUL GREEN ROCK ACADEMY

27 май 2022 : 		 Музыканты о смерти барабанщика YES

26 май 2022 : 		 Умер барабанщик YES

13 фев 2022 : 		 Новое видео YES

19 янв 2022 : 		 Новая книга о YES выйдет весной

11 янв 2022 : 		 Колыбельные от YES

18 окт 2021 : 		 Новое видео YES

5 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома YES

2 сен 2021 : 		 Новое видео YES

24 июл 2021 : 		 Новое видео вокалиста YES

23 июл 2021 : 		 Новая песня YES

22 июл 2021 : 		 Клавишник YES выпускает альбом

8 июл 2021 : 		 Новый альбом YES выйдет осенью

26 мар 2021 : 		 Новая книга о YES выходит летом

31 дек 2020 : 		 Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES

3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES

18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES
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RICK WAKEMAN представляет новый релиз YES



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В видео, доступно ниже, RICK WAKEMAN представляет новый лимитированный бокс-сет YES "Progeny: Seven Shows From Seventy-Two", включающий 21-виниловую пластинку.

YES Keyboard Legend RICK WAKEMAN Unboxes Limited Edition "Progeny: Seven Shows From Seventy-Two" 21 LP Box Set; Video




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