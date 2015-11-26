Кавер-версия Джона Леннона от YES

YES опубликовали собственное прочтение хита Джона Леннона "Imagine", записанного в рамках выступления в Лас-Вегасе в прошлом году. Этот трек будет включён в концертный релиз "The Royal Affair Tour Live From Las Vegas", выпуском которого занимается BMG, и на прилавках он появится тридцатого октября.
Трек-лист:
01. No Opportunity Necessary, No Experience Needed
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