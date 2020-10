сегодня



Кавер-версия Джона Леннона от YES



YES опубликовали собственное прочтение хита Джона Леннона "Imagine", записанного в рамках выступления в Лас-Вегасе в прошлом году. Этот трек будет включён в концертный релиз "The Royal Affair Tour Live From Las Vegas", выпуском которого занимается BMG, и на прилавках он появится тридцатого октября.



Трек-лист:



01. No Opportunity Necessary, No Experience Needed



02. Tempus Fugit



03. Going For The One



04. I've Seen All Good People



05. Siberian Khatru



06. Onward



07. America



08. Imagine



09. Roundabout



10. Starship Trooper



















