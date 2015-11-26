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Yes

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19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

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13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

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9 окт 2019 : 		 YES целиком исполнят альбом 'Relayer'

26 мар 2019 : 		 JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES

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30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

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23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

27 ноя 2017 : 		 Вышел концертный альбом YES

12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES

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19 окт 2016 : 		 Барабанщик YES о номинации в Зал Славы
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Кавер-версия Джона Леннона от YES



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YES опубликовали собственное прочтение хита Джона Леннона "Imagine", записанного в рамках выступления в Лас-Вегасе в прошлом году. Этот трек будет включён в концертный релиз "The Royal Affair Tour Live From Las Vegas", выпуском которого занимается BMG, и на прилавках он появится тридцатого октября.

Трек-лист:

01. No Opportunity Necessary, No Experience Needed

02. Tempus Fugit

03. Going For The One

04. I've Seen All Good People

05. Siberian Khatru

06. Onward

07. America

08. Imagine

09. Roundabout

10. Starship Trooper

Listen To YES








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