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WARNER купили права на альбомы YES времён ATLANTIC RECORDS



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Warner Music Group объявили о приобретении прав на запись музыки и поступлений от стриминга записей из каталога YES, выпущенного Atlantic Records. Спустя более 50 лет после дебютного альбома YES остаются одной из самых успешных, уважаемых и влиятельных рок-групп всех времён с более чем 30 миллионами проданных альбомов по всему миру.

Это приобретение продолжает давние отношения между группой и Warner Music, которые насчитывают уже более полувека, начиная с дебютного альбома YES 1969 года, выпущенного Atlantic. Сделка охватывает такие знаковые работы, как "Fragile", "Close To The Edge" и "90125". В полный комплект покупки входят 12 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники.

Кевин Гор, президент Warner Music по глобальному каталогу, сказал:

«Моё знакомство с YES произошло во время работы в музыкальном магазине в Огайо в 1983 году. Мне понравился альбом "90125", и я пошёл на концерт группы, где меня познакомили с их каталогом невероятных песен. С тех пор я являюсь их поклонником, и мы совершенно очарованы и глубоко польщены тем, что крепкие отношения между YES и Warner Music будут продолжаться до бесконечности».

Группа от себя добавила:

«Вся семья YES собралась и с энтузиазмом работала с Warner Music Group, чтобы заключить эту историческую сделку, гарантирующую, что эти культовые записи будут и впредь оптимально оформлены, чтобы радовать поклонников на протяжении более пяти десятилетий, а также находить и развивать новую аудиторию для этой нестареющей музыки!»




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