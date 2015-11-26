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Трейлер нового альбома YES



YES опубликовали трейлер к новому альбому "The Quest", выход которого состоялся на InsidOut Music.



Трек-лист:



CD1:



01. The Ice Bridge 7.01



02. Dare To Know 6.00



03. Minus The Man 5.35



04. Leave Well Alone 8.06



05. The Western Edge 4.26



06. Future Memories 5.08



07. Music To My Ears 4.41



08. A Living Island 6.52



CD2:



01. Sister Sleeping Soul 4.51



02. Mystery Tour 3.33



03. Damaged World 5.20

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