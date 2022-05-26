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*Новая песня AVANTASIA 17
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 12
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 10
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*

Yes

*



26 май 2022 : 		 Умер барабанщик YES

13 фев 2022 : 		 Новое видео YES

19 янв 2022 : 		 Новая книга о YES выйдет весной

11 янв 2022 : 		 Колыбельные от YES

18 окт 2021 : 		 Новое видео YES

5 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома YES

2 сен 2021 : 		 Новое видео YES

24 июл 2021 : 		 Новое видео вокалиста YES

23 июл 2021 : 		 Новая песня YES

22 июл 2021 : 		 Клавишник YES выпускает альбом

8 июл 2021 : 		 Новый альбом YES выйдет осенью

26 мар 2021 : 		 Новая книга о YES выходит летом

31 дек 2020 : 		 Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES

3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES

18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES

4 сен 2020 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

7 авг 2020 : 		 JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES

19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

3 фев 2020 : 		 Участники YES и KING CRIMSON на новом альбоме PETER BANKS & DAVID CROSS

22 янв 2020 : 		 Клавишник YES и ASIA: «2 американца поставили британскую монархию на колени»

27 окт 2019 : 		 YES выпустят бокс-сет
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|||| 26 май 2022

Умер барабанщик YES



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Алан Уайт, барабанщик группы YES, скончался после непродолжительной болезни в возрасте 72 лет.



It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2pic.twitter.com/nPsL8m3XhH






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26 май 2022
Hellg
Жаль...
R.I.P.
27 май 2022
Hellg
Там ещё Энди Флэтчер умер. Не метал конечно, но вроде про Кейта Флинта здесь писали. А Флэтчер не менее знаковая фигура
27 май 2022
gravitgroove
Hellg, да не говори, мор какой-то, только теперь пост-ковидный. Там, правда, причину смерти пока не объявили, время должно пройти.

просмотров: 539

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