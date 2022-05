26 май 2022



Умер барабанщик YES



Алан Уайт, барабанщик группы YES, скончался после непродолжительной болезни в возрасте 72 лет.













It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness. https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH





+0 -1



( 3 ) просмотров: 539