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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 91
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
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Yes

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25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от вокалиста YES

30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

4 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной

27 ноя 2017 : 		 Вышел концертный альбом YES

12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES

9 апр 2017 : 		 GEDDY LEE присоединился на сцене к YES

27 янв 2017 : 		 Участники RUSH введут в Зал Славы YES

19 окт 2016 : 		 Барабанщик YES о номинации в Зал Славы

22 июл 2016 : 		 Барабанщик YES перенес операцию

14 май 2016 : 		 TREVOR HORN выступил с YES

9 апр 2016 : 		 YES вновь исполнят на концертах полные альбомы

1 июл 2015 : 		 Музыканты YES, RUSH, BLACK SABBATH, BLUE ÖYSTER CULT о Крисе Сквайре

28 июн 2015 : 		 Умер басист YES

24 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD YES

19 май 2015 : 		 У басиста YES острый эритроидный лейкоз

15 май 2015 : 		 Фрагмент нового DVD YES

21 фев 2015 : 		 Бывший вокалист YES ляжет под нож

25 окт 2014 : 		 YES планируют выпуск концертного релиза

22 окт 2014 : 		 Бывший вокалист YES и басист COUNTING CROWS выпускают сингл

23 июл 2014 : 		 EPK от YES
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Рождественская песня от вокалиста YES



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"Love Is Everything", новая рождественская песня от вокалиста YES Jon'a Anderson'a, доступна для прослушивания.

YES Vocalist JON ANDERSON Streaming New Holiday Song "Love Is Everything"




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