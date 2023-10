5 окт 2023



Новый бокс-сет YES выйдет осенью



24 ноября состоится релиз нового бокс-сета YES "The Yes Album (Super Deluxe Edition)", за пересведение материала которого отвечал Steven Wilson.



Steve Howe: «Для меня "The Yes Album" представляет собой воплощение YES 1970-х годов. Этому способствовало то, что мы оставили за рамками записи сторонний материал и вложили значительные средства в те достижения, которые мы объединили, особенно в мастерство аранжировки и использование самых передовых технологий. Наш авантюризм проявился в оригинальности музыки и текстов, поскольку никто из нас ранее не делал ничего подобного».



Tony Kaye: «"The Yes Album" принял в группу нового гитариста Steve'a Howe, и тогда YES поднялась на новую высоту».



Трек-лист "The Yes Album (Super Deluxe Edition)" 4-CD/Blu-ray/LP:



Disc One: Original Album 2023 Remaster



1. Yours Is No Disgrace

2. Clap

3. Starship Trooper

a. Life Seeker

b. Disillusion

c. Würm

4. I've Seen All Good People

a. Your Move

b. All Good People

5. A Venture

6. Perpetual Change



Disc Two: Steven Wilson 2014 Remix and Instrumentals



1. Yours Is No Disgrace

2. Starship Trooper

a. Life Seeker

b. Disillusion

c. Würm

3. I've Seen All Good People

a. Your Move

b. All Good People

4. A Venture

5. Perpetual Change

6. Yours Is No Disgrace – Instrumental

7. Starship Trooper – Instrumental

a. Life Seeker

b. Disillusion

c. Würm

8. I've Seen All Good People – Instrumental

a. Your Move

b. All Good People

9. A Venture – Instrumental

10. Perpetual Change – Instrumental



Disc Three: Rarities



1. Your Move – Single Version (2023 Remaster)

2. Starship Trooper: Life Seeker – Single Version (2023 Remaster)

3. Clap – Studio Version (2023 Remaster)

4. A Venture – Extended Mix (2023 Remaster)

5. Yours Is No Disgrace – Mono Version (2023 Remaster)

6. Clap – Mono Version (2023 Remaster)

7. Starship Trooper – Mono Version (2023 Remaster)

a. Life Seeker

b. Disillusion

c. Würm

8. I've Seen All Good People – Mono Version (2023 Remaster)

a. Your Move

b. All Good People

9. A Venture – Mono Version (2023 Remaster)

10. Perpetual Change – Mono Version (2023 Remaster)

11. Starship Trooper: Life Seeker – Alternate Take (Instrumental) *

12. I've Seen All Good People – Early Take

a. Your Move

b. All Good People

13. Yours Is No Disgrace – Alternate Mix



Disc Four: Live



Live at Konserthuset, Gothenburg, Sweden (January 21, 1971)



1. I've Seen All Good People *

a. Your Move

b. All Good People

2. Astral Traveller *

3. Everydays *

4. Live at the Yale Bowl, New Haven, CT (July 24, 1971)

5. Yours In No Disgrace *

6. I've Seen All Good People *

a. Your Move

b. All Good People

7. Clap / Classical Gas *

8. Perpetual Change *



Blu-Ray



- 2023 Steven Wilson Dolby Atmos Mix

- 2023 Steven Wilson 5.1 Mix DTS-HD MA

- 2023 Steven Wilson 5.1 Mix LPCM

- 2023 Stereo Remaster



LP: Original Album (2023 Remaster)



Side One



1. Yours Is No Disgrace

2. Clap

3. Starship Trooper

a. Life Seeker

b. Disillusion

c. Würm



Side Two



4. I've Seen All Good People

a. Your Move

b. All Good People

5. A Venture

6. Perpetual Change



* previously unreleased







