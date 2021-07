8 июл 2021



Новый альбом YES выйдет осенью



YES первого октября на InsideOut Music/Sony Music выпустят новую работу "The Quest", которая будет доступна на виниле, 5.1 Blu-ray+CD, на двойном CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



CD1:



01. The Ice Bridge 7.01



02. Dare To Know 6.00



03. Minus The Man 5.35



04. Leave Well Alone 8.06



05. The Western Edge 4.26



06. Future Memories 5.08



07. Music To My Ears 4.41



08. A Living Island 6.52



CD2:



01. Sister Sleeping Soul 4.51



02. Mystery Tour 3.33



03. Damaged World 5.20







