Новое видео YES



"All Connected", новое видео группы YES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Mirror To The Sky", выход которого запланирован на 19 мая на InsideOut Music/Sony Music в следующих вариантах:



* Limited deluxe electric blue 2LP+2CD+Blu-ray artbook with poster

* Limited deluxe 2cd+Blu-ray artbook

* Limited 2CD digipak

* Standard CD jewel case

* Gatefold 2LP+LP-booklet

* Digital album



Трек-лист:



CD1:



01. Cut From The Stars 05:27

02. All Connected 09:02

03. Luminosity 09:04

04. Living Out Their Dream 04:45

05. Mirror To The Sky 13:53

06. Circles Of Time 04:59



CD2:



01. Unknown Place 08:15

02. One Second Is Enough 04:04

03. Magic Potion 04:08







