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Yes

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22 июл 2021 : 		 Клавишник YES выпускает альбом

8 июл 2021 : 		 Новый альбом YES выйдет осенью

26 мар 2021 : 		 Новая книга о YES выходит летом

31 дек 2020 : 		 Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES

3 дек 2020 : 		 Проморолик к переизданию альбома вокалиста YES

24 ноя 2020 : 		 Вышел DVD оригинального барабанщика YES

18 окт 2020 : 		 Вокалист YES представил новое видео

5 окт 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от YES

10 сен 2020 : 		 JON ANDERSON надеется на реюнион YES

4 сен 2020 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

7 авг 2020 : 		 JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES

19 июн 2020 : 		 Вокалист YES опубликовал новый трек

30 май 2020 : 		 Вокалист YES выпускает сольный альбом

13 мар 2020 : 		 YES отменили концерты

3 фев 2020 : 		 Участники YES и KING CRIMSON на новом альбоме PETER BANKS & DAVID CROSS

22 янв 2020 : 		 Клавишник YES и ASIA: «2 американца поставили британскую монархию на колени»

27 окт 2019 : 		 YES выпустят бокс-сет

9 окт 2019 : 		 YES целиком исполнят альбом 'Relayer'

26 мар 2019 : 		 JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES

25 дек 2018 : 		 Рождественская песня от вокалиста YES

30 сен 2018 : 		 Трейлер нового релиза YES

4 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

23 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD YES

1 июл 2018 : 		 Концертный релиз YES выйдет осенью

28 фев 2018 : 		 Новый релиз YES выйдет весной
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Клавишник YES выпускает альбом



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Клавишник YES TONY KAYE десятого сентября на Spirit Of Unicorn Music (distributed via Cherry Red Records) выпустит дебютную сольную работу "End Of Innocence":

01. Twinkle Twinkle Little Star/Twilight Time

02. 911 Overture

03. NYC Blues

04. Battle Cry

05. 285 Fulton Street

06. Let's Roll

07. Tug Of War

08. Flight 11

09. Towers Fall

10. Sweetest Dreams

11. Aftermath

12. Heroes

13. The Battle

14. Hope And Triumph

15. Homecoming

16. Ground Zero

YES Keyboard Legend TONY KAYE To Release Solo Album 'End Of Innocence' In September



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