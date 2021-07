сегодня



Клавишник YES выпускает альбом



Клавишник YES TONY KAYE десятого сентября на Spirit Of Unicorn Music (distributed via Cherry Red Records) выпустит дебютную сольную работу "End Of Innocence":



01. Twinkle Twinkle Little Star/Twilight Time



02. 911 Overture



03. NYC Blues



04. Battle Cry



05. 285 Fulton Street



06. Let's Roll



07. Tug Of War



08. Flight 11



09. Towers Fall



10. Sweetest Dreams



11. Aftermath



12. Heroes



13. The Battle



14. Hope And Triumph



15. Homecoming



16. Ground Zero







+0 -0



просмотров: 282