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Yes

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JON ANDERSON надеется на реюнион YES



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JON ANDERSON недавно поговорил о своих надеждах на воссоединение YES и многом другом. На вопрос о том, почему случился коммерческий провал альбома "Big Generator", он ответил:

«Когда мы начали работать над другим альбомом, я думал примерно так: "Хорошо, давайте расширим музыкальный аспект и музыку этой группы. Теперь у нас большая аудитория, почему бы нам не попробовать что-нибудь более захватывающее".

Но этого не случилось: Trevor Horne, который продюсировал его, по сути не хотел такого. Меня попросили держаться подальше от репетиций в течение двух месяцев, и энергетика была далеко от прекрасной, когда мы всё-таки решили записать пластинку. Не было никакого направления, чёткой цели, были лишь разговоры обо всём и попытки найти какую-то хитовость. На альбоме были неплохие песни, но это было не то, что нужно».

О своих надеждах на воссоединение с YES:

«Вывести так много хороших музыкантов на сцену за один раз — это же просто фантастика. Вот почему я от всей души хочу это сделать, и "kumbaya" — что нелегко — но если бы мы сделали это, фэны всего мира почувствовали бы себя очень умиротворёнными: ну, слава Богу, они всё ещё живы. Знаете, вывести голограмму Криса — это был бы просто прекрасный тур!»

JON ANDERSON Hopes For Full YES Reunion -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


10 сен 2020, 13:17		>>>коммерческий провал альбома "Big Generator"

Платиновый альбом - это коммерческий провал? Так даже Металлика не зажиралась.


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