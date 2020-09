сегодня



JON ANDERSON надеется на реюнион YES



JON ANDERSON недавно поговорил о своих надеждах на воссоединение YES и многом другом. На вопрос о том, почему случился коммерческий провал альбома "Big Generator", он ответил:



«Когда мы начали работать над другим альбомом, я думал примерно так: "Хорошо, давайте расширим музыкальный аспект и музыку этой группы. Теперь у нас большая аудитория, почему бы нам не попробовать что-нибудь более захватывающее".



Но этого не случилось: Trevor Horne, который продюсировал его, по сути не хотел такого. Меня попросили держаться подальше от репетиций в течение двух месяцев, и энергетика была далеко от прекрасной, когда мы всё-таки решили записать пластинку. Не было никакого направления, чёткой цели, были лишь разговоры обо всём и попытки найти какую-то хитовость. На альбоме были неплохие песни, но это было не то, что нужно».



О своих надеждах на воссоединение с YES:



«Вывести так много хороших музыкантов на сцену за один раз — это же просто фантастика. Вот почему я от всей души хочу это сделать, и "kumbaya" — что нелегко — но если бы мы сделали это, фэны всего мира почувствовали бы себя очень умиротворёнными: ну, слава Богу, они всё ещё живы. Знаете, вывести голограмму Криса — это был бы просто прекрасный тур!»







