Вышло переиздание альбома ESQUIRE с участием басиста YES



В 1982 году была создана группа ESQUIRE, которую основала Nikki Squire, жена басиста YES Chris'a Squire, в записи которого принимали участие Chris Squire, Alan White (барабанщик Yes), Trevor Horn (бывший вокалист Yes) и старшая дочка Nikki Squire Carmen Squire.



Трек-лист:



Side 1

“To The Rescue”

“Sunshine”

“Knock Twice For Heaven”

“Up Down Turnaround”

“Blossomtime”



Side 2

“Hourglass”

“Moving Together”

“Silent Future”

“Special Greetings”

“What You’ve Been Saying”







