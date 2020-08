сегодня



JON ANDERSON не против тура с оставшимися в живых участниками YES



Классический вокалист и сооснователь YES Jon Anderson рассказал в интервью в программе Meltdown на радиостанции WRIF, что до сих пор надеется на реюнион с бывшими коллегами по случаю 50-летнего юбилея группы:



«Я был бы не против, если бы в ближайшие пару лет YES вышли вместе на сцену, все два десятка человек. Мне приснился сон примерно месяц назад. В нём я появился первым со своей гитарой, спел пару песен и поздоровался со всеми. Затем появился Steve Howe, я присоединился и спел "Close To The Edge", потом пришёл Rick [Wakeman], затем — Trevor [Rabin], и мы сыграли "Owner Of A Lonely Heart", а дальше все вместе исполнили "Awaken", это был прекрасный момент».



Anderson был в составе YES с момента основания в 1968 году до 2008 года, когда группа заменила его Benoit David'ом, выступавшим в трибьюте YES - CLOSE TO THE EDGE. David ушёл из YES в 2012-м и был заменен Jon'ом Davison'ом.



Недавно Howe сказал Rolling Stone, что шансов, что оставшиеся в живых музыканты YES отправятся в тур, нет, из-за отсутствия хорошего личного контакта между музыкантами, проблемами во взаимоотношениях, которые «превращают в кошмар» попытки работать вместе.







