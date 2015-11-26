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JON ANDERSON «открыт» для воссоединения YES



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Jon Anderson говорит, что он «открыт» для воссоединения YES.

Anderson спел "Roundabout" и "Owner Of A Lonely Heart" вместе с YES в Зале славы рок-н-ролла группы два года назад, а его бывший товарищ по группе Steve Howe появился в качестве гостя на песне "Now And Again" на предстоящем сольном альбоме Jon'а — "1000 Hands".

На вопрос Rolling Stone, могут ли они с Howe объединиться для воссоединения в каком-либо виде, когда закончится его сольное турне "1000 Hands - Past Present Future", Anderson ответил:

«Я открыт для этого. Уже 50 лет. Вы думаете, что что-то должно произойти. Что касается меня, я считаю, что должен быть сделан отличный альбом. Вот что я думаю. Я не знаю, как это должно быть сделано, но финальное событие YES должно произойти.

Я говорил об этом с парой человек, и они одобрили всё это. Я действительно хочу это сделать. Я даже написал восемь песен для альбома, которые, я думаю, сработали бы с полноценным оркестром и хором».

На вопрос о том, нравится ли эта идея Steve'у Howe, Anderson ответил:

«Не знаю. Может, он прочтёт эту статью и скажет "Да" или "Нет". Я не знаю».

В интервью Rolling Stone Anderson также подтвердил, что YES FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN взяли перерыв на неопределённый срок, объяснив, что этот проект принёс «пару чудесных лет» вместе.

Он добавил:

«На сцене мы зажигали просто на каждом шоу. Это было волшебно. Но смею сказать, было неумелое управление ситуацией. Я люблю этих парней — мы музыкальные братья. Я просто подумал: "Мне нужно дышать". Ближе к концу мне было нечем дышать. Это было слишком тяжело для меня. Кроме того, было слишком много подобного: "Должны ли мы сделать альбом?" Мы не могли с этим согласиться. Как только я сказал, что не хочу гастролировать в этом году, а просто хочу сделать свой собственный альбом, я наконец смог снова дышать».

На выходящем 31 марта альбоме "1000 Hands" появятся дополнительные гости: Ian Anderson из JETHRO TULL, Steve Morse, Billy Cobham, Chick Corea, Rick Derringer, Pat Travers, Jonathan Cain и скрипач Jean-Luc Ponty.



JON ANDERSON Is




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