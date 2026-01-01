сегодня



SLASH продюсирует "Black Zombie"



По сообщению The Hollywood Reporter, SLASH стал продюсером документального фильма "Black Zombie", режиссером которого была Maya Annik Bedward. Премьера фильма намечена на фестивале South By Southwest, Austin, Texas. Это полнометражный документальный фильм о самом популярном, но непонятном монстре современности. Прослеживая происхождение зомби от гаитянского фольклора до голливудских фильмов ужасов, фильм исследует распространенные искажения в отношении этой фигуры, чтобы выявить ее связь с рабством и движениями сопротивления.



"Black Zombie" — это полнометражный документальный фильм о рабстве, сопротивлении и живых мертвецах. Это также фильм о долгосрочных последствиях культурной апроприации. Фильм прослеживает эволюцию зомби от их появления на Гаити до доминирования в Голливуде, в конечном счете раскрывая их малоизвестную связь с рабством и движениями сопротивления.



В фильме приняли участие Slash, Yves-Grégory Francois, Anderson Mojica, вуду-священник Erol Josué, легенда спец-эффектов Tom Savini ("Night Of The Living Dead") и режиссер Zandashé Brown ("Horror Noire").







