Новости
12 мар 2026 : 		 SLASH продюсирует "Black Zombie"

12 фев 2026 : 		 TODD KERNS о новом альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY

10 фев 2026 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS может выйти зимой

26 янв 2026 : 		 Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?

25 окт 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой

23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC
SLASH продюсирует "Black Zombie"



По сообщению The Hollywood Reporter, SLASH стал продюсером документального фильма "Black Zombie", режиссером которого была Maya Annik Bedward. Премьера фильма намечена на фестивале South By Southwest, Austin, Texas. Это полнометражный документальный фильм о самом популярном, но непонятном монстре современности. Прослеживая происхождение зомби от гаитянского фольклора до голливудских фильмов ужасов, фильм исследует распространенные искажения в отношении этой фигуры, чтобы выявить ее связь с рабством и движениями сопротивления.

"Black Zombie" — это полнометражный документальный фильм о рабстве, сопротивлении и живых мертвецах. Это также фильм о долгосрочных последствиях культурной апроприации. Фильм прослеживает эволюцию зомби от их появления на Гаити до доминирования в Голливуде, в конечном счете раскрывая их малоизвестную связь с рабством и движениями сопротивления.

В фильме приняли участие Slash, Yves-Grégory Francois, Anderson Mojica, вуду-священник Erol Josué, легенда спец-эффектов Tom Savini ("Night Of The Living Dead") и режиссер Zandashé Brown ("Horror Noire").




