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Басист SKID ROW: «Bach'a у нас не будет!»



Rachel Bolan был гостем новой программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в которой рассказал о недавно запущенном сотрудничестве SKID ROW с американской компанией Sweetwater — крупнейшим в мире онлайн-ритейлером музыкальных инструментов и профессионального аудиооборудования. В рамках этой инициативы группа организовала глобальный поиск нового вокалиста. Партнерство дает певцам со всего мира шанс пройти прослушивание и получить возможность стать фронтменом одного из самых уважаемых и долговечных рок-коллективов. На вопрос о том, на каком этапе сейчас находится поиск вокалиста для SKID ROW, Bolan ответил:



«Ну, кампания, которую мы провели вместе со Sweetwater Music, оказалась просто ошеломляющей, если честно. Мы уже просмотрели видеозаявки — их было около четырехсот. И вокруг действительно очень много талантливых людей, очень много отличных вокалистов.



Кроме того, мы ищем не только через этот проект. Например, друзья из других групп могут увидеть кого-то в туре и рассказать нам о нем, и мы тоже проверяем таких людей. Обычно мы отбираем небольшую группу — человека четыре-пять — и приглашаем их в Нью-Джерси. Там собираемся в репетиционной комнате и смотрим, что они представляют собой вживую.



Потому что одно дело — услышать человека в студийной записи. Но это студийная запись: можно сделать много дублей, всё аккуратно подправить и так далее. Так что сейчас мы снова находимся именно на этом этапе. Мы уже проделывали это три или четыре раза, и сейчас опять собираемся привезти нескольких ребят в Джерси, зайти с ними в репетиционную комнату и посмотреть, на что они способны».



На вопрос, что он думает о людях, которые продолжают призывать к воссоединению SKID ROW с бывшим вокалистом Sebastian'ом Bach'ом, Rachel ответил:



«Да мне без разницы. Люди могут любить нас, а могут не любить. Мне, честно говоря, плевать. Я хочу, чтобы люди приходили на наши концерты. У нас всё было нормально. Более чем нормально. А с последним вокалистом, Erik'ом Grönwall'ом, нам просто подкинула сюрприз его ситуация со здоровьем. Так что мы продолжаем двигаться вперед. Мы хотим делать всё по-своему — и именно этим и занимаемся.



Я уже вообще не понимаю всей этой темы с воссоединением [с Sebastian], если только нам снова не приходится искать вокалиста. Тогда появляются диванные эксперты и начинают рассказывать мне, что именно я должен делать.



А потом пишут что-то вроде: "Сыграйте один тур и на этом заканчивайте, потому что вы отстой". [Смеется.] И я такой: "Да, только вот я просыпаюсь утром и по-прежнему нахожусь в SKID ROW. А ты чем занимаешься?" [Смеется.] Понимаете, о чем я? Для нас это уже давно не вопрос».



Когда разговор вновь вернулся к возможности воссоединения SKID ROW с Bach'ом, Bolan ответил предельно коротко:



«Этого не будет».



Говоря о том, когда он надеется, что SKID ROW вернутся к активной концертной и студийной деятельности, Rachel сказал:



«У нас есть роскошь под названием время. В прошлый раз [когда мы искали нового вокалиста] мы уже работали над альбомом и у нас было запланировано приличное количество концертов. А до этого, кажется, тоже был расписан тур.



Мы вчетвером пообещали друг другу, что не будем торопиться. Да, для меня лично два года — это большой срок, как и для любого человека. Но если говорить о SKID ROW, то мы выпускаем альбомы примерно раз в восемь лет. Так что мы просто не спешим.



Мы просматриваем абсолютно каждую заявку, которую нам присылают, и внимательно всё слушаем. И, как я уже говорил, скоро мы снова соберемся в репетиционной комнате, попробуем еще нескольких кандидатов и посмотрим, что из этого выйдет. У нас есть время. Мы никуда не торопимся. Именно поэтому у меня и появилась возможность выпустить сольный альбом. Вот такие дела».







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