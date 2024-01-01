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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
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Extreme

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Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»



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NUNO BETTENCOURT в рамках беседы с Metal Journal вставил свои пару центов в обсуждение ИИ:

«Все волнуются, все боятся, что это что-то изменит. А мне нравится. Знаете, почему мне это нравится? Я думаю: "Ну давайте, валяйте". Потому что чем больше людей, которые этим занимаются, используют ИИ и думают, что могут подражать эмоциям, тем, на мой взгляд, рок-н-ролл будет становиться более важным. Потому что в рок-н-ролле, если вы обратите внимание — посмотрите на технологии, которые появились с 1930-х годов, — от телефонов до телевидения, мобильных телефонов, компьютеров, синтезирующих всё остальное, — что изменилось в гитаре? Ничего. Ноль. Что изменилось в барабанной установке? Ничего. Что изменилось в бас-гитаре? Ничего. Микрофон.

Рок-н-ролл будет существовать всегда, потому что он сломал все правила. Он не искусственный. Он не идеален. Несовершенства заставляют нас сиять. В этом и заключается опасность. ИИ может делать все, что угодно - писать тексты, сочинять песни, делать что угодно, даже записывать, но это всегда будет звучать стерильно, как ни пытайся... Потому что даже если попытаться звучать, скажем, как, не знаю, LED ZEPPELIN... LED ZEPPELIN сами не звучали как LED ZEPPELIN каждый вечер. Иногда они были великолепны, иногда — небрежны, иногда — потрясающи, и в этом опасность, и в этом суть рок-н-ролла, которую невозможно передать с помощью ИИ. Мне плевать, как бы они ни старались.

Вы могли заметить, как после выхода последнего альбома EXTREME "Six" — к чёрту EXTREME — не важно, что это были EXTREME, но после записи альбома люди благодарили нас: "Спасибо за рок-альбом", "Спасибо за рок-н-ролл". Вот такой у нас голод. Так что, на мой взгляд, чем больше стерильной становится поп-музыка, а она всегда была такой в течение последних 10–20 лет, во всяком случае, она была очень стерильной, с обработкой голоса, тем больше будет рок-н-ролла.

Иногда я чувствую себя как Нео в "Матрице". Рок-н-ролл всегда будет превосходить любые технологии и всё, что будет выступать против него. ИИ никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что мы делаем в любую секунду или момент, то, что мы говорим: пот, любовь, страсть, аудитория. Эти отношения недосягаемы для ИИ».




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