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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Extreme

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6 окт 2024 : 		 EXTREME исполнили VAN HALEN

19 сен 2024 : 		 Новое видео EXTREME

14 июн 2024 : 		 Новое видео EXTREME

22 май 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»

1 апр 2024 : 		 Гитарист EXTREME продал дом

22 ноя 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 ноя 2023 : 		 Гитарист EXTREME продает дом

13 окт 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 окт 2023 : 		 Гитарист EXTREME даёт совет молодым

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

23 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»

14 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»

4 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»

1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

25 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

23 авг 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

22 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

16 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

13 авг 2023 : 		 Видео с выступления EXTREME

31 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Мне бы следовало завалить»

28 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME о подкладках: «Не нравится — иди на...»

26 июл 2023 : 		 Новое видео EXTREME

6 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Успех альбома закономерен»

18 июн 2023 : 		 Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов

15 июн 2023 : 		 MATEUS ASATO присоединился на сцене к EXTREME
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|||| сегодня

EXTREME исполнили VAN HALEN



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В рамках выступления в Монреале, EXTREME исполнили кавер-версию композиции VAN HALEN "Mean Street".




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