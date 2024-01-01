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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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Extreme

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14 июн 2024 : 		 Новое видео EXTREME

22 май 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»

1 апр 2024 : 		 Гитарист EXTREME продал дом

22 ноя 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 ноя 2023 : 		 Гитарист EXTREME продает дом

13 окт 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 окт 2023 : 		 Гитарист EXTREME даёт совет молодым

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

23 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»

14 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»

4 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»

1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

25 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

23 авг 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

22 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

16 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

13 авг 2023 : 		 Видео с выступления EXTREME

31 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Мне бы следовало завалить»

28 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME о подкладках: «Не нравится — иди на...»

26 июл 2023 : 		 Новое видео EXTREME

6 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Успех альбома закономерен»

18 июн 2023 : 		 Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов

15 июн 2023 : 		 MATEUS ASATO присоединился на сцене к EXTREME

1 июн 2023 : 		 Новая песня EXTREME

15 май 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME
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Новое видео EXTREME



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"Beautiful Girls", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Six




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