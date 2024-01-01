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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
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Powerwolf

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9 дек 2024 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

14 сен 2024 : 		 Видео полного выступления POWERWOLF

6 сен 2024 : 		 POWERWOLF открыли тур

5 авг 2024 : 		 POWERWOLF стали первыми в Германии

26 июл 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

21 июн 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

17 май 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

5 апр 2024 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

1 апр 2024 : 		 Название нового альбома POWERWOLF

22 фев 2024 : 		 POWERWOLF завершили запись

4 дек 2023 : 		 POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления POWERWOLF

28 фев 2023 : 		 Новое видео POWERWOLF

3 фев 2023 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF

11 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет весной

14 ноя 2022 : 		 Новый трек POWERWOLF

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2022 : 		 Новое видео POWERWOLF

23 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

15 сен 2022 : 		 Новый релиз POWERWOLF выйдет осенью

19 июл 2022 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новой версии POWERWOLF

8 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

9 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF
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Видео с текстом от POWERWOLF



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POWERWOLF опубликовали официальное видео с текстом к композиции Thunderpriest




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