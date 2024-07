сегодня



Новое видео POWERWOLF



"We Don't Wanna Be No Saints", новое видео POWERWOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Wake Up The Wicked", релиз которого намечен на 26 июля:



01. Bless 'Em With The Blade

02. Sinners Of The Seven Seas

03. Kyrie Klitorem

04. Heretic Hunters

05. 1589

06. Viva Vulgata

07. Wake Up The Wicked

08. Joan Of Arc

09. Thunderpriest

10. We Don't Wanna Be No Saints

11. Vargamor







