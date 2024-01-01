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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Powerwolf

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5 авг 2024 : 		 POWERWOLF стали первыми в Германии

26 июл 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

21 июн 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

17 май 2024 : 		 Новое видео POWERWOLF

5 апр 2024 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет летом

1 апр 2024 : 		 Название нового альбома POWERWOLF

22 фев 2024 : 		 POWERWOLF завершили запись

4 дек 2023 : 		 POWERWOLF поздравили OZZY OSBOURNE

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления POWERWOLF

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления POWERWOLF

28 фев 2023 : 		 Новое видео POWERWOLF

3 фев 2023 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от POWERWOLF

11 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления POWERWOLF

29 ноя 2022 : 		 Новый альбом POWERWOLF выйдет весной

14 ноя 2022 : 		 Новый трек POWERWOLF

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от POWERWOLF

12 окт 2022 : 		 Новое видео POWERWOLF

23 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

15 сен 2022 : 		 Новый релиз POWERWOLF выйдет осенью

19 июл 2022 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новой версии POWERWOLF

8 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

9 июн 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

5 май 2022 : 		 Фрагмент нового релиза POWERWOLF

31 мар 2022 : 		 Концертный релиз POWERWOLF выйдет летом

25 мар 2022 : 		 Новая песня POWERWOLF
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POWERWOLF стали первыми в Германии



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Новая работа POWERWOLF, Wake Up The Wicked, стала первой в национальных чартах. Это уже четвертый альбом коллектива, который добирается до вершины на родине — ранее это были Preachers Of The Night (2013), The Sacrament Of Sin (2018) и The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event (2022).

Attila Dorn: «Друзья: Вы снова сделали это! Наш новый альбом Wake Up The Wicked возглавил официальный немецкий альбомный чарт, став четвертым альбомом №1 в истории Powerwolf! Спасибо всем за вашу преданность и энтузиазм — это то, что подпитывает стаю! Увидимся в туре, чтобы отпраздновать это вместе!»

POWERWOLF Enter Official German Album Charts At #1 For Fourth Time With Wake Up The Wicked




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