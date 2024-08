сегодня



POWERWOLF стали первыми в Германии



Новая работа POWERWOLF, Wake Up The Wicked, стала первой в национальных чартах. Это уже четвертый альбом коллектива, который добирается до вершины на родине — ранее это были Preachers Of The Night (2013), The Sacrament Of Sin (2018) и The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event (2022).



Attila Dorn: «Друзья: Вы снова сделали это! Наш новый альбом Wake Up The Wicked возглавил официальный немецкий альбомный чарт, став четвертым альбомом №1 в истории Powerwolf! Спасибо всем за вашу преданность и энтузиазм — это то, что подпитывает стаю! Увидимся в туре, чтобы отпраздновать это вместе!»







