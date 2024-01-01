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VIXEN нашли вокалистку



VIXEN сообщили, что уже нашли замену Lorraine Lewis:



«Привет Foxhead Nation! Прежде всего, мы хотим выразить особую благодарность Lorraine Lewis. Мы благодарны ей за ее вклад в VIXEN и желаем ей всего наилучшего в ее дальнейшей карьере. Во-вторых, спасибо всем, кто прислал свои предложения, и тем, кто хотел бы выступить с нами. Мы сообщаем вам, что у нас есть новая певица, и мы готовы зажечь! Хотите узнать, кто? Приходите и узнайте! Увидимся с вами на концертах!»











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