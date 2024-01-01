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Новая вокалистка VIXEN не знала материал группы



ROSA LARICCHIUTA в интервью Robby Vegas ответила на вопрос о том, как ей в составе новой группы:



«О, это потрясающе. Мне очень нравится выступать на сцене, но я должна сказать, что это было непросто — возможно, это самое сложное за всю мою карьеру. [ Смеется ] Мне еще не приходилось учить 11 песен за такой короткий промежуток времени, но песни потрясающие. Я люблю эти песни. Я люблю мелодичный рок, и каждая песня, которую я разучивал, становилась все лучше и лучше. И я подумал: «Боже мой. Я люблю это. Я люблю это. Я люблю эту мелодию и люблю эту песню». И я очень старалась. Но я по-настоящему горжусь собой. И петь их — это уже совсем другой уровень. Девочки приняли меня с первой репетиции, с самого начала. А сейчас у меня за плечами уже три выступления. И я, честно говоря, чувствую, что обрела семью».



На вопрос о том, знала ли она о наследии VIXEN до того, как ей предложили присоединиться к группе, она сказала:



«К сожалению, нет... Первое, что я сказала, было: "Боже мой. Это полностью женская группа. Неужели это и правда так?" Потому что, опять же, когда я росла, у меня никогда не было сестры, и я всегда мечтала быть в женской группе, всегда. И второе, что вырвалось у меня изо рта, было: «Это так круто!»»







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