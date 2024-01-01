Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 21
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое» 16
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Видео полного выступления GAMMA RAY 14
*Видео с выступления TIMO TOLKKI 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 21
[= ||| все новости группы



*

Vixen

*



16 июл 2024 : 		 Новая вокалистка VIXEN не знала материал группы

16 июл 2024 : 		 Бывшая вокалиста VIXEN: «Это не я ушла, меня ушли»

9 июл 2024 : 		 Видео с выступления VIXEN

24 июн 2024 : 		 Вокалистка VIXEN о первом концерте

23 июн 2024 : 		 VIXEN нашли вокалистку

19 июн 2024 : 		 Гитаристка VIXEN: «Я не принимала участия в решении о смене вокалистки»

31 май 2024 : 		 JANET GARDNER не собирается в VIXEN

31 май 2024 : 		 VIXEN нашли вокалистку

27 май 2024 : 		 VIXEN расстались с вокалисткой

15 дек 2023 : 		 Вокалистка VIXEN: «Люблю ли я дерьмо-комментарии? Да я их обожаю!»

2 окт 2023 : 		 Новое видео VIXEN

22 авг 2023 : 		 Новый материал VIXEN уже совсем скоро

13 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIXEN

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления VIXEN

14 июн 2023 : 		 JANET GARDNER не переживает из-за VIXEN

19 июн 2022 : 		 VIXEN планируют выпустить сингл

18 апр 2022 : 		 Вокалистка VIXEN — об уходе басистки

1 апр 2022 : 		 Новое видео басистки VIXEN

18 фев 2022 : 		 Новая басистка VIXEN: «Для меня честь оказаться в группе»

10 фев 2022 : 		 SHARE ROSS ушла из VIXEN

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VIXEN

3 янв 2022 : 		 TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN

15 ноя 2021 : 		 JANET GARDNER — о своей преемнице в VIXEN

29 июл 2021 : 		 Вокалистка VIXEN: «Мне было не сложно согласиться»

3 июл 2021 : 		 JANET GARDNER не жалеет об уходе из VIXEN

23 июн 2021 : 		 Видео с выступления VIXEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая вокалистка VIXEN не знала материал группы



zoom
ROSA LARICCHIUTA в интервью Robby Vegas ответила на вопрос о том, как ей в составе новой группы:

«О, это потрясающе. Мне очень нравится выступать на сцене, но я должна сказать, что это было непросто — возможно, это самое сложное за всю мою карьеру. [ Смеется ] Мне еще не приходилось учить 11 песен за такой короткий промежуток времени, но песни потрясающие. Я люблю эти песни. Я люблю мелодичный рок, и каждая песня, которую я разучивал, становилась все лучше и лучше. И я подумал: «Боже мой. Я люблю это. Я люблю это. Я люблю эту мелодию и люблю эту песню». И я очень старалась. Но я по-настоящему горжусь собой. И петь их — это уже совсем другой уровень. Девочки приняли меня с первой репетиции, с самого начала. А сейчас у меня за плечами уже три выступления. И я, честно говоря, чувствую, что обрела семью».

На вопрос о том, знала ли она о наследии VIXEN до того, как ей предложили присоединиться к группе, она сказала:

«К сожалению, нет... Первое, что я сказала, было: "Боже мой. Это полностью женская группа. Неужели это и правда так?" Потому что, опять же, когда я росла, у меня никогда не было сестры, и я всегда мечтала быть в женской группе, всегда. И второе, что вырвалось у меня изо рта, было: «Это так круто!»»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 26

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом