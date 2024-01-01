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Бывшая вокалиста VIXEN: «Это не я ушла, меня ушли»



LORRAINE LEWIS в интервью The Bay Ragni Show рассказала о своем уходе из VIXEN:



«Вы сказали, что многие люди были шокированы или удивлены. Я совершенно точно была шокирована и удивлена. Я думала, что мое заявление [которое я опубликовала, объявив о своем уходе] было довольно ясным. Я полагаю, что многие люди поняли его неправильно. Так что, полагаю, для меня важно сказать об этом, потому что, послушайте, для меня главное — я прекрасно провела время, я люблю девочек. Мы потрясающе повеселились. Мы вместе надрали задницы, и я очень горжусь, очень горжусь тем, что привлекла внимание к бренду. И я знаю, что проделала отличную работу. Никто не может сказать мне, что это не так. Я знаю это. Вы можете говорить обо мне все, что хотите, что угодно, но я знаю, что я сделала это, и я делала это каждый вечер, и я занимаюсь любимым делом — я от и до люблю рок-н-ролл, и я люблю толпу, и я люблю людей. Я живу ради людей. Я имею в виду, что я живу и ради музыки — не поймите меня неправильно, в конце концов, все дело в музыке, — но я здесь ради людей. Я артист. Я рождена, чтобы развлекать. В этом моя суть. Поэтому я хотела дать фанатам понять, что больше не собираюсь быть главной в группе.



Это было не мое решение уйти. И я хочу, чтобы это было ясно и понятно, и я не собираюсь объяснять это окружающим, музыкантам или кому-то еще. Я говорю это для поклонников, потому что многие из них обращались ко мне и спрашивали: "Почему ты ушла? Почему? Почему ты ушла? Почему?", и расстраивались, что я "ушла". А ведь это был не мой выбор. И я полагаю, что это все, что мне необходимо об этом сказать. Это был не мой выбор. Я была удивлена. Я думала, что мы готовимся к летнему туру. Так что я был полностью готова к новым свершениям. И опять же, я скучаю по девочкам. Я люблю девчонок. И у нас была самая лучшая тусовка. И для меня по-прежнему большая честь и огромная благодарность за то, что я был частью VIXEN, за то, что я принес им пользу, за то количество гастролей, которые я провела с ними, и за то, что я получила удовольствие. И я думаю, что фанатам это очень понравилось.



Выпьем за фанатов и друзей группы. Вы — те люди, которые действительно важны для меня, и я вас всех очень люблю. И мне было важно сообщить об этом людям, потому что приближались концерты, и я сочла, что это мое право - сказать то, что я хотела сказать, как можно мягче, и поэтому я выпустила это заявление в воскресенье, чтобы люди узнали. И да, я уверена, что люди были удивлены и шокированы. Я знаю, что они были, потому что мой телефон взорвался как сумасшедший и до сих пор не утихает. Но это все, что я могу сказать по этому поводу. Я отлично провела с ними время!»







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