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сегодня
VIXEN расстались с вокалисткой
Вокалистка VIXEN LORRAINE LEWIS опубликовала следующее сообщение:
«VIXEN Tribe и преданные фанаты: Группа выбрала другое направление, и как бы я ни скучал по вам, пожалуйста, знайте, что в ближайшее время нас ждет еще больше рок-н-ролла!
Для меня было большой честью выступать во главе группы с того самого первого шоу в 2019 году, и я бесконечно благодарна за эту возможность и воспоминания, которые с ней связаны! Я прекрасно проводила время и обожала зажигать со ВСЕМИ вами! Я не могу дождаться, чтобы снова порадовать вас в самое ближайшее время, потому что, поверьте мне, детки, я никуда не уйду!!! Я люблю вас!!»
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