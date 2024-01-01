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Vixen

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VIXEN расстались с вокалисткой



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Вокалистка VIXEN LORRAINE LEWIS опубликовала следующее сообщение:

«VIXEN Tribe и преданные фанаты: Группа выбрала другое направление, и как бы я ни скучал по вам, пожалуйста, знайте, что в ближайшее время нас ждет еще больше рок-н-ролла!

Для меня было большой честью выступать во главе группы с того самого первого шоу в 2019 году, и я бесконечно благодарна за эту возможность и воспоминания, которые с ней связаны! Я прекрасно проводила время и обожала зажигать со ВСЕМИ вами! Я не могу дождаться, чтобы снова порадовать вас в самое ближайшее время, потому что, поверьте мне, детки, я никуда не уйду!!! Я люблю вас!!»




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