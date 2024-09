8 сен 2024



Как ROSA LARICCHIUTA попала в VIXEN?



ROSA LARICCHIUTA в недавнем интервью рассказала о том, как оказалась в составе VIXEN:



«На самом деле, я посеяла семя, потому что... Вы ведь знаете о круизе Monsters Of Rock? Я так много о нем слышала, и хотела попасть на него. И я просто подумала: «Знаете что? Впервые в жизни я воспользуюсь своими связями». Поэтому я расспросила всех музыкантов, каких только могла. Я написала по электронной почте и смс собратьям и друзьям из TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] и другим музыкантам, и я спрашивала: «Как я могу попасть в круиз Monsters Of Rock?» «Вот контакт». Я написала контактному лицу и сказала: «Привет, меня зовут Rosa». Я перечислила все имена. Я певица из TSO. Я знаю этого парня. Меня хвалил этот парень и тот парень», — и я перечислила их всех. И я никогда не делала этого раньше... Короче говоря, мне перезвонил мой знакомый, менеджер VIXEN, и сказал: «Привет, Rosa. Я знаю, кто ты. Потерпи. Состав уже определен. Однако, возможно, мы сможем что-нибудь придумать». Потом я вновь наткнулась на его номер и подумала: «А чего бы просто не позвонить». И я позвонила, оставила сообщение: «Привет, это была Rosa. Я хочу поговорить о круизе Monsters Of Rock, о том, как это можно устроить». Я повесила трубку. Он написал мне в ответ: «Я получил ваш звонок, но просто подождите». Он был очень крут и профессионален. Это было что-то вроде «Хорошо, отлично». Отличные ощущения. И я оставил все как есть. Меня это устроило. А потом — не знаю, я бы сказала, примерно через неделю — мне позвонили, и я такая: «Алло?» Он такой: «Какое совпадение». Я: «О чем вы говорите? А он мне: «Я менеджер VIXEN и только что говорил с...» Он говорил с другим... Вы же знаете, как агенты общаются друг с другом, менеджеры и все такое. И кто-то из Квебека направил меня к нему, и он, типа, сказал: «Я вас очень рекомендую». Я такая: «Что? От кого? Что происходит? Я не слежу». А он: «Я менеджер VIXEN, и мы ищем певицу. Вам это интересно? И пока он мне это говорил, я гуглила VIXEN, потому что понятия не имела, кто это такие [Смеется] Я не была рокершей [в детстве], как таковой. Я люблю любую музыку и пою в любом стиле. Так что я не знал. А потом я, типа, «О». И первое, что я подумала, было: «Ни хрена себе, эти девчонки крутые». Это была моя мечта — быть в группе, состоящей из одних девчонок. У меня есть брат. Я всегда хотела сестру, а теперь мне кажется, что у меня три сестры. Я теперь в другой хоккейной команде. Ладно, гораздо поменьше, но мне нравится все в VIXEN — все. Вот так все и случилось. Вот так из круиза Monsters Of Rock я и попала в группу».







