Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 55
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 14
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
*FEAR FACTORY думают о записи 9
*GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBAT... 8
*TONY IOMMI работает над новыми песнями 8
*APOCALYPTICA отметила выход альбома 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 55
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 14
[= ||| все новости группы



*

Vixen

*



19 июн 2024 : 		 Гитаристка VIXEN: «Я не принимала участия в решении о смене вокалистки»

31 май 2024 : 		 JANET GARDNER не собирается в VIXEN

31 май 2024 : 		 VIXEN нашли вокалистку

27 май 2024 : 		 VIXEN расстались с вокалисткой

15 дек 2023 : 		 Вокалистка VIXEN: «Люблю ли я дерьмо-комментарии? Да я их обожаю!»

2 окт 2023 : 		 Новое видео VIXEN

22 авг 2023 : 		 Новый материал VIXEN уже совсем скоро

13 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIXEN

11 июл 2023 : 		 Видео с выступления VIXEN

14 июн 2023 : 		 JANET GARDNER не переживает из-за VIXEN

19 июн 2022 : 		 VIXEN планируют выпустить сингл

18 апр 2022 : 		 Вокалистка VIXEN — об уходе басистки

1 апр 2022 : 		 Новое видео басистки VIXEN

18 фев 2022 : 		 Новая басистка VIXEN: «Для меня честь оказаться в группе»

10 фев 2022 : 		 SHARE ROSS ушла из VIXEN

20 янв 2022 : 		 Видео с выступления VIXEN

3 янв 2022 : 		 TODD LA TORRE, JIMI BELL, BILLY SHEEHAN и ROXY PETRUCCI в новом треке клавишника VIXEN

15 ноя 2021 : 		 JANET GARDNER — о своей преемнице в VIXEN

29 июл 2021 : 		 Вокалистка VIXEN: «Мне было не сложно согласиться»

3 июл 2021 : 		 JANET GARDNER не жалеет об уходе из VIXEN

23 июн 2021 : 		 Видео с выступления VIXEN

10 июн 2021 : 		 У VIXEN есть отличные идеи

3 июн 2021 : 		 LEE AARON отказалась петь в VIXEN в 90-х

3 фев 2021 : 		 Басистка VIXEN: «Я три дня не могла дышать из-за COVID-19»

24 ноя 2020 : 		 VIXEN работают над мощным альбомом

16 фев 2020 : 		 VIXEN выступили на MONSTERS OF ROCK
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитаристка VIXEN: «Я не принимала участия в решении о смене вокалистки»



zoom
Britt Lightning в интервью Battleline Podcast обсудила перемены в составе коллектива:

«Я полагаю, что Roxy [Petrucci, барабанщица и единственная оставшаяся оригинальная участница VIXEN] определенно стремится сохранить музыкальную целостность классического VIXEN. Она так и сказала. И я думаю, что по какой-то причине она чувствует, что эти перемены будут положительными. И да, этот новый состав, наша новая вокалистка дебютирует с группой, скорее всего, на следующей неделе, 21 июня. У нас концерт в Анахайме с QUIET RIOT, SLAUGHTER и GREAT WHITE. Так что я в восторге. Я доверяю Roxy. Она давно этим занимается, и она знает, что и как.

Иногда отношения просто исчерпывают себя. И, повторюсь, я не вовлечена в это решение и не имею права говорить о том, кто [новый вокалист], или о причинах этого. Но в конце концов, это не имеет значения. Мы движемся вперед, и скоро будет новая музыка. И я уверена, что она будет зажигательной. Так что я очень рада!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом