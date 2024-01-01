сегодня



Гитаристка VIXEN: «Я не принимала участия в решении о смене вокалистки»



Britt Lightning в интервью Battleline Podcast обсудила перемены в составе коллектива:



«Я полагаю, что Roxy [Petrucci, барабанщица и единственная оставшаяся оригинальная участница VIXEN] определенно стремится сохранить музыкальную целостность классического VIXEN. Она так и сказала. И я думаю, что по какой-то причине она чувствует, что эти перемены будут положительными. И да, этот новый состав, наша новая вокалистка дебютирует с группой, скорее всего, на следующей неделе, 21 июня. У нас концерт в Анахайме с QUIET RIOT, SLAUGHTER и GREAT WHITE. Так что я в восторге. Я доверяю Roxy. Она давно этим занимается, и она знает, что и как.



Иногда отношения просто исчерпывают себя. И, повторюсь, я не вовлечена в это решение и не имею права говорить о том, кто [новый вокалист], или о причинах этого. Но в конце концов, это не имеет значения. Мы движемся вперед, и скоро будет новая музыка. И я уверена, что она будет зажигательной. Так что я очень рада!»







+0 -0



просмотров: 154

