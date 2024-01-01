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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 122
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 33
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Vixen

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Вокалистка VIXEN о первом концерте



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ROSA LARICCHIUTA опубликовала следующее сообщение:

«Я так взволнована предстоящим путешествием в составе семьи VIXEN. Мое первое выступление с такими невероятными музыкантами было потрясающим опытом, и я не могу быть счастливее!

Спасибо всем за ваши искренние сообщения, электронные письма и огромную поддержку. Ваше внимание и фотографии значат для меня очень много. Не могу дождаться, когда увижу вас на нашем следующем концерте.

Продолжайте зажигать!»








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