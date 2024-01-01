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Вокалистка VIXEN о первом концерте



ROSA LARICCHIUTA опубликовала следующее сообщение:



«Я так взволнована предстоящим путешествием в составе семьи VIXEN. Мое первое выступление с такими невероятными музыкантами было потрясающим опытом, и я не могу быть счастливее!



Спасибо всем за ваши искренние сообщения, электронные письма и огромную поддержку. Ваше внимание и фотографии значат для меня очень много. Не могу дождаться, когда увижу вас на нашем следующем концерте.



Продолжайте зажигать!»















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