Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 65
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 23
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
*Новая песня DESTRUCTION 17
*Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 65
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 23
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
[= ||| все новости группы



*

Napalm Death

*



24 фев 2025 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 дек 2023 : 		 NAPALM DEATH — это хаос!

16 ноя 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH назвал Ронни Джеймса Дио своим рок-богом

4 окт 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH: «Может, в 2024 году отправимся в студию»

15 сен 2023 : 		 Бой Джордж проникся NAPALM DEATH

5 июн 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH выпускает биографию

6 мар 2023 : 		 Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку

19 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»

12 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых

1 июн 2022 : 		 Вышла фигурка NAPALM DEATH

11 фев 2022 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

8 дек 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»

10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве

7 апр 2021 : 		 NAPALM DEATH на CENTURY MEDIA RECORDS

31 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о пандемии

8 янв 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Нельзя, чтобы люди оставались без крова»

26 дек 2020 : 		 Пазллы от NAPALM DEATH

7 окт 2020 : 		 MITCH HARRIS — об участии в создании пластинки NAPALM DEATH
Показать далее
| - |

|||| 24 фев 2025

Видео с выступления NAPALM DEATH



zoom
Видео с выступления NAPALM DEATH, которое состоялось 22 февраля в Hall, Padova (Padua),Italy в рамках "Campaign For Musical Destruction 2025 Tour", проходящего с CROWBAR, FULL OF HELL и BRAT, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 157

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом