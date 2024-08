сегодня



Вокалист MESHUGGAH в саундтреке Властелина Колец



“The Last Ballad of Damrod” (feat. Jens Kidman), фрагмент The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (Season Two: Amazon Original Soundtrack), доступен ниже. Выход саундтрека намечен на 23 августа.







