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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 42
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 36
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Meshuggah

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Вокалист MESHUGGAH в саундтреке Властелина Колец



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“The Last Ballad of Damrod” (feat. Jens Kidman), фрагмент The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (Season Two: Amazon Original Soundtrack), доступен ниже. Выход саундтрека намечен на 23 августа.

Roadrunner Records Releases вЂњThe Last Ballad Of DamrodвЂќ From The Lord Of The Rings: The Rings Of Power Feat. MESHUGGAH Vocalist JENS KIDMAN




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