сегодня



Новое видео MESHUGGAH



"Ligature Marks", новое видео группы MESHUGGAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Indelible Edition",, выходящего четвертого апреля на Reigning Phoenix Music:



01. Broken Cog

02. The Abysmal Eye

03. Light The Shortening Fuse

04. Phantoms

05. Ligature Marks

06. God He Sees In Mirrors

07. They Move Below (instrumental)

08. Kaleidoscope

09. Black Cathedral (instrumental)

10. I Am That Thirst

11. The Faultless

12. Armies Of The Preposterous

13. Past Tense (instrumental)

14. Kaleidoscope (Live)

15. Ligature Marks (Live)

16. God He Sees In Mirrors (Live)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 124