MESHUGGAH и местные рестораны отметят тур



28 марта MESHUGGAH при поддержке CANNIBAL CORPSE и CARCASS начнут североамериканские гастроли. Чтобы отпраздновать это событие, они объединились с несколькими местными ресторанами по пути следования, чтобы создать уникальные кулинарные коллаборации и подарить фанатам единственное в своем роде слияние яростных вкусов и тошнотворных риффов. Во многих местах по пути следования группы будут представлены уникальные кулинарные блюда, идеально сочетающиеся с их новаторским звучанием, что делает этот тур незабываемым пиршеством для органов чувств!



* Квебек Сити (28-29 марта) Poutine (домашний картофель фри из Юкон Голд, творожный сыр, шведские фрикадельки и сливочный соус из диких грибов) в Blaxton Grill (https://blaxton. com/)



* Торонто (с 15 по 30 марта) Meshuggah Burger (булочка на древесном угле с укропно-горчичным соусом, одинарная/двойная котлета, американский сыр, маринованный красный лук и брусничный джем из бекона) в Slayer Burger (https://slayerburger.com/)



* Детройт (30 марта) Swedish Meatball Frita и Coconut Cloudberry Batido в Frita Batidos ( https://fritabatidos.com/)



* St. Луис (2 апреля) Лосиные фрикадельки вишневого копчения в брусничном соусе барбекю со сливочной крупой в ресторане Salt and Smoke (https://www.saltandsmokebbq. com/)



* Денвер (с 25 марта по 15 апреля) Machshuggah (4 Cheese Cavatappi mac 'n' cheese with grated Vasterbotten cheese, rustic herb crust, mini Swedish meatballs, mushroom demi cream sauce, smoky haystack onions and grated parmesan) в the Brutal Poodle (https://brutalpoodledenver.com/)



* Тампа (19 апреля) Immutable Beer (Belgian Triple) в Magnanimous Brewing (https://magnanimousbrewing.com/)











