Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH
Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH, состоявшегося в рамках Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:
"Broken Cog"
"Rational Gaze"
"Perpetual Black Second"
"Kaleidoscope"
"God He Sees In Mirrors"
"Born In Dissonance"
"Mind's Mirrors"
"In Death - Is Life"
"In Death - Is Death"
"Humiliative"
"Future Breed Machine"
"Bleed"
"Demiurge"
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