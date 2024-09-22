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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 18
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Meshuggah

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22 сен 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH

10 авг 2024 : 		 Вокалист MESHUGGAH в саундтреке Властелина Колец

14 апр 2024 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «PANTERA оказала на нас сильное влияние»

6 янв 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров»

20 дек 2023 : 		 TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH

13 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH

4 ноя 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

1 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MESHUGGAH

22 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

8 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MESHUGGAH

16 авг 2023 : 		 Почему гитарист MESHUGGAH не выпустил сольник?

30 июл 2023 : 		 Юбилейное издание MESHUGGAH выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK — о посещении концерта MESHUGGAH

15 ноя 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

16 сен 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

18 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Да, я уже не тот, что в 30»

13 апр 2022 : 		 Гитарист MESHUGGAH — о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH не прочь выпустить книгу

1 апр 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

25 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

21 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH: «Ступеньки считать люблю»

19 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH — об экземе

8 мар 2022 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о новом альбоме

4 мар 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH

25 фев 2022 : 		 Новое видео MESHUGGAH

28 янв 2022 : 		 Новая песня MESHUGGAH
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Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH



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Профессиональное видео полного выступления MESHUGGAH, состоявшегося в рамках Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:

"Broken Cog"
"Rational Gaze"
"Perpetual Black Second"
"Kaleidoscope"
"God He Sees In Mirrors"
"Born In Dissonance"
"Mind's Mirrors"
"In Death - Is Life"
"In Death - Is Death"
"Humiliative"
"Future Breed Machine"
"Bleed"
"Demiurge"




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22 сен 2024
gravitgroove
трансплантация волос у Фреди прошла успешно!

просмотров: 237

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