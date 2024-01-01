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Europe

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Клавишник EUROPE о новом материале: «Вряд ли мы вернёмся к тому, что делали в 1980-х»



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В новом интервью для Metal Global клавишник EUROPE Mic Michaeli рассказал о планах группы относительно нового альбома:

«Мы наконец-то снова начали серьёзно писать песни вместе. Так что мы втянулись в этот процесс, особенно Joey [Tempest, вокалист EUROPE], John Levén [басист EUROPE] и я. Идея состоит в том, чтобы сочинять песни как можно больше в течение лета, хотя нам предстоит отыграть на множестве фестивалей, так что вещей может получиться не так уж и много. Осенью мы закончим работу, чтобы у нас, надеюсь, были готовые треки для альбома, а запишем мы его в начале следующего года и выпустим несколько новых песен до лета. Таков наш план, но никогда не знаешь, что произойдёт».

Что касается того, в каком музыкальном направлении будет выдержан новый материал EUROPE, Mic сказал:

«Вряд ли мы вернёмся к тому, что делали в 1980-х, но, возможно, кое-что будет немного ближе к тем временам. Но, честно говоря, на данный момент мы не знаем, в каком направлении будет звучать будущая пластинка. Очень сложно сказать. Всё зависит от того, какие песни мы посчитаем хорошими. Если получится отличная песня, то так тому и быть. Надо включить её в альбом».




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