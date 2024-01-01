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*Новое видео NIGHTWISH 37
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 22
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 21
*METALLICA 14 раз первая 19
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Europe

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24 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE

13 апр 2024 : 		 EUROPE были удостоены специальной премии шведского правительства

13 фев 2024 : 		 Барабанщик EUROPE: «Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно там группа обретает душу»

3 янв 2024 : 		 Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»

19 ноя 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «Если нам повезёт, мы сможем выпустить новый альбом в конце следующего или в начале 2025 года»

5 ноя 2023 : 		 Вокалист EUROPE: «У нас много отличных идей!»

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

9 окт 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «У нас есть несколько по-настоящему замечательных песен»

2 окт 2023 : 		 EUROPE исполнили новую песню

28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»

8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»

20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной

12 окт 2022 : 		 Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE

1 сен 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет EUROPE

19 июл 2022 : 		 EUROPE работают над новым материалом

4 июн 2022 : 		 Клип EUROPE набрал миллиард

16 дек 2021 : 		 Музыканты EUROPE в Skavlan

24 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет EUROPE

13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»
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ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE



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ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE в рамках выступления 23 мая в Стокгольме и исполнил "Cherokee".








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