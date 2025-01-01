10 мар 2025



Вокалист EUROPE о новом альбоме



Joey Tempest в недавнем интервью ответил на вопрос, будет ли новая пластинка EUROPE похожа на "Walk The Earth" и "War Of Kings":



«Нет, это будет продолжение. Это будет новое приключение. Но я понимаю, слушая некоторые из демо-записей, которые мы делаем сейчас, что они очень сильные, с отличными мелодиями. Некоторые из них очень тяжёлые. Но есть и связь с прошлым.

Я сочиняю вместе со всеми. Я пишу с John [Norum, guitar], John [Levén, bass] и Mic [Michaeli, keyboards]. Получаются прекрасные мелодии. Я очень воодушевлён. На подходе несколько отличных песен. И прошло уже много времени, так что у нас было время пожить с этой музыкой, почти как с дебютным альбомом, потому что у нас были годы, чтобы принять эти песни. Мы знаем, что некоторые из них действительно сильны, и они остаются сильными на протяжении многих лет. Так что это может быть интересный альбом.



Мы просто любим отправляться в собственные приключения, но всегда несём с собой своё прошлое. В этом вся фишка».







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