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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 20
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George Lynch

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GEORGE LYNCH: «Играть соло во времена гранжа было стыдно»



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GEORGE LYNCH в недавнем интервью Ultimate-Guitar.com поговорил о своей разноплановой карьере и новом проекте Casandra's Crossing, а также обсудил то, как гранж повлиял на него лично. На вопрос о том, каково это было быть шреддером в то время, он ответил:

«Я получил один очень ценный урок, и лично для меня он заключался в том, что важно разнообразить то, что я делаю. Другими словами, когда гитарные соло стали не в моде, и быть шреддером стало вроде как стыдно... Не то чтобы я когда-то был шреддером, но, знаете, быть искусным мастером в соло или чем-то еще подобном стало чем-то, чего следовало стыдиться, и все группы снижали количество гитарных соло во всех песнях до минимума».

GEORGE LYNCH Recalls How Grunge Affected His Career -




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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2 ноя 2024
WahrandPhain
Золотое время, когда люди играли, а не занимались шредерным онанизмом.
Like!1
2 ноя 2024
gravitgroove
"У нас избивали за то, что гитарист держал медиатор так, будто подцепил щепотку соли"

А по сабжу - времена гранжа помогли многим пережить испанский стыд от услышанных соло от "щепоточки соли" линча.
2 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Скажи это Джерри Кантреллу
Like!1

просмотров: 134

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