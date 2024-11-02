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GEORGE LYNCH: «Играть соло во времена гранжа было стыдно»



GEORGE LYNCH в недавнем интервью Ultimate-Guitar.com поговорил о своей разноплановой карьере и новом проекте Casandra's Crossing, а также обсудил то, как гранж повлиял на него лично. На вопрос о том, каково это было быть шреддером в то время, он ответил:



«Я получил один очень ценный урок, и лично для меня он заключался в том, что важно разнообразить то, что я делаю. Другими словами, когда гитарные соло стали не в моде, и быть шреддером стало вроде как стыдно... Не то чтобы я когда-то был шреддером, но, знаете, быть искусным мастером в соло или чем-то еще подобном стало чем-то, чего следовало стыдиться, и все группы снижали количество гитарных соло во всех песнях до минимума».







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