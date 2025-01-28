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George Lynch

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RICHIE FAULKNER о GEORGE LYNCH



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RICHIE FAULKNER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково иметь тестем GEORGE'a LYNCH'a:

«Мы с ним начинаем с обсуждения нашей семьи и того, что происходит, и постепенно погружаемся в глубины шреда и Eric Johnson, Michael Schenker, Ritchie Blackmore, при этом мы смотрим клипы на YouTube. Все остальные уходят из комнаты, а мы остаёмся и говорим о том, чего мы не можем сделать на гитаре... Мы пытались подражать этому материалу годами — Schenker, Blackmore, но мы не можем этого сделать, это является недостижимой целью, но это заставляет нас стремиться стать лучше.

Есть люди, которые определённым образом реагируют на Lynch'a. Они равняются на него . Тем более, JUDAS PRIEST только что отправились в Японию. И с нами была его внучка. И все спрашивают: "Это внучка George'a Lynch'a?" Они фотографируются, покупают ей подарки.

Он — легенда. Мы заходим в некоторые магазины, и там есть отдел ESP... Папа оставил там свои гитары. Его внучка не может понять: "Почему он оставил там свои гитары?" Понимаете, о чём я? Это так мило».

Насчёт того, что делает стиль игры George'a таким особенным, Richie сказал:

«Должен сказать, что он уникальный музыкант, и все это знают. Были он и Steve Vai. Таких немного, их было не так много. И все остальные были своего рода копиями, ну не копиями, но все пытались повторить это. А он был одним из первопроходцев. И в нём всегда было что-то уникальное. Даже сейчас, если посмотреть на его руки — они уникальны. Можно сказать, что его рука, его манера игры и ноты, которые он играет, это очень необычно. Особенно в то время. Так что он действительно уникальный гитарист, и это очень ценно... Он легенда, он икона».




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28 янв 2025
g
gravitgroove
"Должен сказать, что он уникальный музыкант, и все это знают. Были он и Steve Vai"

После такого Ваю следовало бы Фолкнеру по щам отвесить оплеуху, как и поступатют оскорбленные люди с итальянскими корнями.

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