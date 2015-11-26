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Bodom After Midnight

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BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой



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В недавнем разговоре с Kaaos TV басист BODOM AFTER MIDNIGHT Mitja Toivonen рассказал о нынешних делах новой команды:

«У нас были планы на лето, но, по понятным причинам, они все были нарушены из-за коронавируса. Всё случилось быстро, и мы должны были принять решение, что делать. Но я хочу заметить, что в нашем случае я не уверен, что спешка была бы лучшим вариантом, а пауза перед тем, как всё могло пойти плохо, скорее, в плюс, чем в минус, и лишнее время узнать друг друга — только к лучшему.

Если честно, то в нашей группе нормально друг друга знают только Alexi и Daniel, так что у нас, считайте, был расширенный медовый месяц, перед тем как мы вновь выходим на сцену. И я думаю, что это пойдёт на пользу, вместо того, чтобы вся команда была брошена в гущу фестиваля Tuska и было сказано: "Окей парни, мочите".

На вопрос о том, чем группа занята во время коронапаузы, Mitja ответил:

«Мы практикуемся, конечно же. Во-первых, у нас была возможность понять и ощутить, какое звучание должно быть у группы, и всё такое. И сейчас, поняв это, с этим настроением мы можем двигаться далее. И то, чего мы вовсе не хотим, так это получить ярлык кавер-группы. Даже из-за песен, которые были написаны Alexi и которые будут исполняться в будущем, — материал из багажа CHILDREN OF BODOM. Но одновременно с тем всё и закручивается. И мы работаем над новым материалом. Насчёт даты релиза я ничего не знаю, но как только будет что-то готово, мы постараемся сразу побыстрее это выпустить».

BODOM AFTER MIDNIGHT Feat. Former CHILDREN OF BODOM Frontman ALEXI LAIHO: New Music Is In The Works



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