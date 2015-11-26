Лидер BODOM AFTER MIDNIGHT удостоен награды

Алекси Лайхо был удостоен посмертной награды за жизненные достижения от финской радиостанции SuomiRock. От имени Алекси награду принимала его сестра Анна, которая в своей речи сказала: "Спасибо вам большое, как от Алекси, так и от всей семьи. Это действительно здорово, что драгоценное музыкальное наследие Алекси отмечено таким замечательным образом".
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