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Лидер BODOM AFTER MIDNIGHT удостоен награды



Алекси Лайхо был удостоен посмертной награды за жизненные достижения от финской радиостанции SuomiRock. От имени Алекси награду принимала его сестра Анна, которая в своей речи сказала: "Спасибо вам большое, как от Алекси, так и от всей семьи. Это действительно здорово, что драгоценное музыкальное наследие Алекси отмечено таким замечательным образом".







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