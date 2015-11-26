Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью
Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, лидером которой является бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, в её состав также входят Daniel Freyberg (ex-Children Of Bodom), Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz), Waltteri Väyrynen (Paradise Lost) и Lauri Salomaa, отыграет первые концерты в октябре (пришлось добавить ещё один концерт в Хельсинки, так как билеты на первый разлетелись как горячие пирожки).
Октябрь:
23 - Rytmikorjaamo - Seinäjoki, Finland
24 - Tavastia - Helsinki, Finland (SOLD OUT)
25 - Tavastia - Helsinki, Finland
30 - Unholy Winter Fest - Joensuu, Finland
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