сегодня



Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью



Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, лидером которой является бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, в её состав также входят Daniel Freyberg (ex-Children Of Bodom), Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz), Waltteri Väyrynen (Paradise Lost) и Lauri Salomaa, отыграет первые концерты в октябре (пришлось добавить ещё один концерт в Хельсинки, так как билеты на первый разлетелись как горячие пирожки).



Октябрь:

23 - Rytmikorjaamo - Seinäjoki, Finland

24 - Tavastia - Helsinki, Finland (SOLD OUT)

25 - Tavastia - Helsinki, Finland

30 - Unholy Winter Fest - Joensuu, Finland







+5 -1



просмотров: 1063