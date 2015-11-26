Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 193
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео BENEDICTION 111
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 36
*ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск 29
[= ||| все новости группы



*

Bodom After Midnight

*
| - |

|||| сегодня

Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью



*
zoom
*
* *
Группа BODOM AFTER MIDNIGHT, лидером которой является бывший гитарист CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, в её состав также входят Daniel Freyberg (ex-Children Of Bodom), Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz), Waltteri Väyrynen (Paradise Lost) и Lauri Salomaa, отыграет первые концерты в октябре (пришлось добавить ещё один концерт в Хельсинки, так как билеты на первый разлетелись как горячие пирожки).

Октябрь:
23 - Rytmikorjaamo - Seinäjoki, Finland 
24 - Tavastia - Helsinki, Finland (SOLD OUT)
25 - Tavastia - Helsinki, Finland
30 - Unholy Winter Fest - Joensuu, Finland

BODOM AFTER MIDNIGHT - Upcoming Live Debut Show In Helsinki Sold Out; Second Show Announced



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1063

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом