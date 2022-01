3 янв 2022



Алекси записывает вокал для ЕР BODOM AFTER MIDNIGHT



Ykä Järvinen, занимавшийся съемками видео на композицию BODOM AFTER MIDNIGHT "Paint The Sky With Blood", опубликовал два ролика из студии с записи дебютного ЕР коллектива.

























