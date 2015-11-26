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Bodom After Midnight

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Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT



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Новая группа бывшего фронтмена CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, BODOM AFTER MIDNIGHT, впервые выступила вживую 23 октября в зале Rytmikorjaamo в Сейняйоки, Финляндия. Фэн-видео с выступления можно увидеть ниже.

Сет-лист:

01. Needled 24/7

02. Silent Night, Bodom Night

03. Bodom After Midnight

04. Sixpounder

05. Platitudes And Barren Words

06. Living Dead Beat

07. Knuckleduster

08. Angels Don't Kill

09. Hate Me!

10. Deadnight Warrior

11. Hatebreeder

12. Everytime I Die

13. Warheart

14. Downfall

15. Hate Crew Deathroll

16. Are You Dead Yet?

17. In Your Face

ALEXI LAIHO























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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


26 окт 2020, 13:39		Главный на месте поэтому никакого отличия от оригинала . Единственно жал что с ним не остался Вармен.

Exceptional


26 окт 2020, 17:22		Название всё равно не привычное, но лучше "Детей Бодома"

Gustaff


26 окт 2020, 18:27		По сути грамотный ребрендинг просто. Эти ребята молодые и популярные, активные и не заебаные. Но то что нет Вирмана это плохо. Аранжировки то он свои сочинял сам, новый материал Бодом будет иным, но зато свежим, возможно.

Mich


26 окт 2020, 20:49		Название хуже, чем было, довольно громоздкое. Да и не просто ребрендинг это, все-таки это была очень целостная группа

Gustaff


26 окт 2020, 21:16		Название громоздкое (но старое тоже не особо четкое), но звучит как-то взрослее что-ли.
А в чем ее целостность была то? В сыгранности? Но эти ребята вроде четко пилят. В какой-то особой близости, вроде нет, учитывая произошедшее. Абсолютно всю музыку (за исключением пары песен где соавтором был Александр) и все слова (пара песен Кимберли) сочинил Леха.
Кстати беру обратно свои слова насчет участия Вирмана, ничегошеньки он не написал.

Gustaff


26 окт 2020, 21:25		А на басу у них некий Митя долбит, не Фомин ли?

Exceptional


26 окт 2020, 21:57		>>>беру обратно свои слова насчет участия Вирмана, ничегошеньки он не написал

По сольникам понятно почему


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