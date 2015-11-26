Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT
Новая группа бывшего фронтмена CHILDREN OF BODOM Alexi Laiho, BODOM AFTER MIDNIGHT, впервые выступила вживую 23 октября в зале Rytmikorjaamo в Сейняйоки, Финляндия. Фэн-видео с выступления можно увидеть ниже.
olly71
Exceptional
Gustaff
Mich
Gustaff
А в чем ее целостность была то? В сыгранности? Но эти ребята вроде четко пилят. В какой-то особой близости, вроде нет, учитывая произошедшее. Абсолютно всю музыку (за исключением пары песен где соавтором был Александр) и все слова (пара песен Кимберли) сочинил Леха.
Кстати беру обратно свои слова насчет участия Вирмана, ничегошеньки он не написал.
Gustaff
Exceptional
По сольникам понятно почему
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