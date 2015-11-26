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Bodom After Midnight

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6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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|||| сегодня

Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо



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Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал небольшое видео и поделился воспоминаниями об Алекси Лайхо:

«Мир потерял ещё одного грандиозного гитариста и хорошего человека. Я бы мог написать столько всего... Он был моим другом, и мы часто общались с 2006 года; и очень часто он задавал мне вопрос: "Как ты бросил пить и остаёшься трезвым"? Многие из вас знают наши легендарные караоке-джемы в рамках круиза 70k Tons of Metal... это всё, что мне нужно, чтобы запомнить его!

Но на прошлой неделе я выложил видеозапись нашего выступления, затем подумал о нём два дня назад, а сегодня утром я микшировал несколько фишек для переиздания, которое станет сюрпризом. Сегодня утром я сел, чтобы поработать над следующей песней... Ээто была песня Annihilator "Downright Dominate" с участием Алекси Лайхо, и я нарезал соло. А потом на фейсбуке появилось сообщение о том, что он скончался.

Ух... Пожалуйста, музыканты... Позаботьтесь о своём здоровье. Эдди, а потом Алекси? Хватит уже!»

ANNIHILATOR Frontman JEFF WATERS Pays Tribute To ALEXI LAIHO -



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