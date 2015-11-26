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Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо



Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал небольшое видео и поделился воспоминаниями об Алекси Лайхо:



«Мир потерял ещё одного грандиозного гитариста и хорошего человека. Я бы мог написать столько всего... Он был моим другом, и мы часто общались с 2006 года; и очень часто он задавал мне вопрос: "Как ты бросил пить и остаёшься трезвым"? Многие из вас знают наши легендарные караоке-джемы в рамках круиза 70k Tons of Metal... это всё, что мне нужно, чтобы запомнить его!



Но на прошлой неделе я выложил видеозапись нашего выступления, затем подумал о нём два дня назад, а сегодня утром я микшировал несколько фишек для переиздания, которое станет сюрпризом. Сегодня утром я сел, чтобы поработать над следующей песней... Ээто была песня Annihilator "Downright Dominate" с участием Алекси Лайхо, и я нарезал соло. А потом на фейсбуке появилось сообщение о том, что он скончался.



Ух... Пожалуйста, музыканты... Позаботьтесь о своём здоровье. Эдди, а потом Алекси? Хватит уже!»







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