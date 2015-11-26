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Bodom After Midnight

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27 янв 2021 : 		 DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо

20 янв 2021 : 		 GUS G. почтил память Алекси Лайхо

12 янв 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо

8 янв 2021 : 		 Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо

7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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|||| сегодня

DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо



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DAVE MUSTAINE в рамках программы "The Dave Mustaine Show", вышедшей в эфир седьмого января, почтил память Алекси Лайхо:

«На прошлой неделе случилась трагическая потеря моего друга, да и думаю, что друга многих из вас. Я уверен, что многие из вас его знали — Алекси Лайхо ушёл из жизни. Они не сказали ничего о причинах, кроме как о долговременной болезни. Я же знал его как обладателя нежного духа и замечательного таланта. Когда я делал "Symphony Interrupted", я смотрел, как он и его второй гитарист — я не могу вспомнить, как же его звали — они играли Вивальди. Это был один из двух номеров Вивальди, что у меня был; я совершенно не могу вспомнить его имя, просто вылетело из головы.

Покойся с миром, друг мой. Тебя будет очень не хватать очень многим людям. Мы все тебя любили. Полагаю, что теперь в небесной хэви-металл-группе появился лид-гитарист...»

DAVE MUSTAINE Mourns Loss Of ALEXI LAIHO:





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