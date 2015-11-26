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DAVE MUSTAINE вспоминает Алекси Лайхо



DAVE MUSTAINE в рамках программы "The Dave Mustaine Show", вышедшей в эфир седьмого января, почтил память Алекси Лайхо:



«На прошлой неделе случилась трагическая потеря моего друга, да и думаю, что друга многих из вас. Я уверен, что многие из вас его знали — Алекси Лайхо ушёл из жизни. Они не сказали ничего о причинах, кроме как о долговременной болезни. Я же знал его как обладателя нежного духа и замечательного таланта. Когда я делал "Symphony Interrupted", я смотрел, как он и его второй гитарист — я не могу вспомнить, как же его звали — они играли Вивальди. Это был один из двух номеров Вивальди, что у меня был; я совершенно не могу вспомнить его имя, просто вылетело из головы.



Покойся с миром, друг мой. Тебя будет очень не хватать очень многим людям. Мы все тебя любили. Полагаю, что теперь в небесной хэви-металл-группе появился лид-гитарист...»













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