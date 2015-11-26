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Гитарист LAMB OF GOD вспоминает Алекси Лайхо



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton в рамках недавнего интервью коснулся темы смерти Алекси Лайхо:



«Что касается Алекси, он был гениальным, милым человеком. Он был настоящей рок-звездой — выглядел круто, был вокалистом и шреддером, а это было так круто! Европейская металл-рок-звезда, но как человек очень мягкий. Он был по-настоящему реальным — очень простым в общении, с ним было легко».



Mark также вспомнил, что как-то обратился к нему с просьбой научить его играть:



«Это было из серии: "Покажи мне, как ты делаешь кое-что". И он отвечает: "Ну а что ты хочешь-то?" И я такой: "Да я не знаю, ЧТО-ТО!" Он сел рядом, показал мне пару приёмов и сказал: "Это всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. Попробуй". Он был такого плана парень. И он любил американские машины, он любил масл-кары — в этом мы были похожи. У него было несколько классных машин, у меня тоже тогда было несколько, и мы много общались на этот счёт. Он был по-настоящему простым парнем — просто простым чуваком.



Я не общался с ним, уже и не помню, года два или три, просто потому что каждый занимался своими делами. Но я не могу сказать о нём ничего плохого. Это огромная утрата — огромная. Это такая трагедия. Я ненавижу это, потому что он был таким классным и невероятно талантливым — невероятно талантливым, милым и творческой личностью. Так печально. Я просто ненавижу всё это!»







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