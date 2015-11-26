Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо

Гитарист DRAGONFORCE Herman Li почтил память Алекси Лайхо, скончавшегося в возрасте 41 года в Хельсинки:
«Он был потрясающим. Он был очень хорош. Я думаю, что многие из нас посмотрели на Алекси Лайхо и подумали: "Чувак, этот парень так хорош". Он не только очень хорошо играл... Есть много отличных гитаристов, но многие из них не умеют петь — не умеют петь и играть одновременно. А он умел делать и то, и другое, и веселиться как рок-звезда. Многие из нас могут играть на гитаре, но мы ужасные певцы. А быть фронтменом — совсем другой уровень, это куда больше, чем быть просто отличным гитаристом. У него была отличная сценическая подача. Он был фронтменом группы — отличным вокалистом, отличным гитаристом, и за ним было интересно наблюдать на сцене. И у них были отличные песни. Другое дело, когда ты можешь играть на гитаре и петь; ты немного круче. Так что он находился на другом уровне, потому что большинство из нас не умеет петь».
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