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*Умер Алекси Лайхо 87
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Bodom After Midnight

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12 янв 2021 : 		 Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо

8 янв 2021 : 		 Музыканты IMMORTAL GUARDIAN, HELION PRIME, OCEANS OF SLUMBER почтили память Алекси Лайхо

7 янв 2021 : 		 Алекси Лайхо исполняет песни DEATH

7 янв 2021 : 		 Вдова Алекси Лайхо благодарит за поддержку

6 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 STEVE VAI почтил память Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Участник BODOM AFTER MIDNIGHT — об Алекси Лайхо

6 янв 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об Алекси Лайхо

5 янв 2021 : 		 Музыканты — о смерти Алекси Лайхо

4 янв 2021 : 		 Умер Алекси Лайхо

3 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT на NAPALM RECORDS

2 дек 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT завершили запись

1 дек 2020 : 		 Видео полного выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

11 ноя 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT отправились в студию

26 окт 2020 : 		 Видео с первого живого выступления BODOM AFTER MIDNIGHT

27 сен 2020 : 		 Первые концерты BODOM AFTER MIDNIGHT пройдут осенью

1 сен 2020 : 		 BODOM AFTER MIDNIGHT работают над музыкой

10 май 2020 : 		 Видео с первой репетиции BODOM AFTER MIDNIGHT

19 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO: «Почему бы мне не играть песен CHILDREN OF BODOM?»

17 мар 2020 : 		 ALEXI LAIHO в BODOM AFTER MIDNIGHT
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Гитарист DRAGONFORCE почтил память Алекси Лайхо



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Гитарист DRAGONFORCE Herman Li почтил память Алекси Лайхо, скончавшегося в возрасте 41 года в Хельсинки:

«Он был потрясающим. Он был очень хорош. Я думаю, что многие из нас посмотрели на Алекси Лайхо и подумали: "Чувак, этот парень так хорош". Он не только очень хорошо играл... Есть много отличных гитаристов, но многие из них не умеют петь — не умеют петь и играть одновременно. А он умел делать и то, и другое, и веселиться как рок-звезда. Многие из нас могут играть на гитаре, но мы ужасные певцы. А быть фронтменом — совсем другой уровень, это куда больше, чем быть просто отличным гитаристом. У него была отличная сценическая подача. Он был фронтменом группы — отличным вокалистом, отличным гитаристом, и за ним было интересно наблюдать на сцене. И у них были отличные песни. Другое дело, когда ты можешь играть на гитаре и петь; ты немного круче. Так что он находился на другом уровне, потому что большинство из нас не умеет петь».

DRAGONFORCE





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