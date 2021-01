сегодня



Алекси Лайхо исполняет песни DEATH



Журналист Björn "Nalle" Österman решил почтить память Алекси Лайхо, опубликовав два концертных трека, записанных на концерте-памяти Чаку Шульдинеру, который состоялся первого марта 2002 года в клубе Nosturi. В событии принимали участие DIABLO, NORTHER, MORBID DREAM и "звездная" EVIL CHUCKS: партии вокала в ней исполняли трое — Taneli Jarva (SENTENCED, POISON WHISKY), Jari Hurskainen (GANDALF, THE SCOURGER) и Лайхо, спевший в двух композициях DEATH's "Within My Mind" и "Defensive Personalities".



Полный состав на этих треках:



* Alexi Laiho (CHILDREN OF BODOM, BODOM AFTER MIDNIGHT) - Vocals

* Mitja Harvilahti (MOONSORROW) - Guitar

* Janne Perttilä (MOONSORROW, BARREN EARTH) - Guitar

* Oppu Laine (AMORPHIS, CHAOSBREED, BARREN EARTH) - Bass

* Nalle Österman (GANDALF, CHAOSBREED) – Drums



















